Володин — о многодневном голосовании: Мы приняли правильное решение

Он добавил, что прошедшие выборы в очередной раз доказали эффективность партийной системы.

При принятии законопроекта о многодневном голосовании депутаты Госдумы учитывали все плюсы и минусы такой формы. В итоге их решение положительно сказалось на общей явке по стране. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

— По итогам выборов по свободным округам в Госдуму, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов мы видим, что приняли правильное решение. [Многодневное голосование] предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке, — приводит его слова пресс-служба Госдумы.

Он также подчеркнул эффективность партийной системы на примере "Единой России", которая в очередной раз подтвердила своё лидерство во многих регионах страны. Другие же партии воспользовались шансом проявить себя, отметил Володин. Спикер добавил, что россияне в целом положительно отнеслись к трёхдневному голосованию, поскольку каждый сумел безопасно проголосовать за своего кандидата.