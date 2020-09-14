Володин — о многодневном голосовании: Мы приняли правильное решение

При принятии законопроекта о многодневном голосовании депутаты Госдумы учитывали все плюсы и минусы такой формы. В итоге их решение положительно сказалось на общей явке по стране. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
— По итогам выборов по свободным округам в Госдуму, губернаторов, региональных и муниципальных парламентов мы видим, что приняли правильное решение. [Многодневное голосование] предоставило дополнительные гарантии избирательных прав граждан и положительным образом сказалось на явке, — приводит его слова пресс-служба Госдумы.
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Он также подчеркнул эффективность партийной системы на примере "Единой России", которая в очередной раз подтвердила своё лидерство во многих регионах страны. Другие же партии воспользовались шансом проявить себя, отметил Володин. Спикер добавил, что россияне в целом положительно отнеслись к трёхдневному голосованию, поскольку каждый сумел безопасно проголосовать за своего кандидата.
Напомним, закон о многодневном голосовании Госдума приняла в июле. Позже документ был подписан президентом России Владимиром Путиным и опробован на выборах с 11 по 13 сентября. В первые два дня голосование фактически было досрочным. Сегодня избирательные участки завершили подсчёт голосов. Лайф публиковал результаты.