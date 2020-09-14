"Единая Россия" набрала 94,44% голосов на выборах в горсовет депутатов Липецка

По итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" на выборах в Липецкий городской совет депутатов получила 94,44% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.
Представители "Справедливой России" и Партии пенсионеров заручились поддержкой 2,78% избирателей каждая.
Памфилова: Три из четырёх новых партий преодолели 5-процентный барьерПо словам главы ЦИК, это достаточно "мощный старт".
Официальные итоги выборов в горсовет обнародуют 16 сентября. По словам руководителя пресс-службы парламента Липецка Татьяны Сухаревой, единороссы получат 34 из 36 мест в горсовете.
Ранее были обнародованы итоги губернаторских выборов. 13 сентября были выбраны главы 18 субъектов РФ.