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"Единая Россия" набрала 94,44% голосов на выборах в горсовет депутатов Липецка

В городском парламенте представители партии получат 34 из 36 мест.

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Фото © Николай Черкасов / ТАСС

По итогам обработки 100% протоколов "Единая Россия" на выборах в Липецкий городской совет депутатов получила 94,44% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома РФ.

Представители "Справедливой России" и Партии пенсионеров заручились поддержкой 2,78% избирателей каждая.

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По словам главы ЦИК, это достаточно "мощный старт".

Официальные итоги выборов в горсовет обнародуют 16 сентября. По словам руководителя пресс-службы парламента Липецка Татьяны Сухаревой, единороссы получат 34 из 36 мест в горсовете.

Ранее были обнародованы итоги губернаторских выборов. 13 сентября были выбраны главы 18 субъектов РФ.

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