Утечка: Появились первые подробности о новом бюджетном "флагмане" от Vivo

В продвижении устройства Vivo будет делать упор на поддержку Android 11 из коробки. Дело в том, что V20 может стать первым устройством среднебюджетного сегмента в России с последней версией Android. Фишками новой ОС, напомним, являются новый дизайн всплывающих окон, улучшенная защита конфиденциальных данных, подменю для управления смарт-устройствами и не только.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Вернёмся к V20. Согласно инсайдерской информации, новинка получит двойную фронталку. Главный модуль поддерживает разрешение до 44 МП и автофокус (большая редкость). Второй объектив — на 8 МП с широкоугольной линзой.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин

Модуль основных камер состоит из трёх объективов на 64, 8 и 2 МП. Все они будут оформлены в том же стиле, что и у Vivo X50 Pro. Процессор — Qualcomm. Инсайдер не уточняет модель, но, судя по другим источникам, это будет версия 765G. Памяти традиционно для Vivo будет много: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной. Сканер отпечатков встроен непосредственно в экран. Сам экран, скорее всего, окажется AMOLED на 6,4 дюйма.

Фото © LIFE / Роман Кильдюшкин