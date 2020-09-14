Фильм ужасов за окном. Полчища мошек атаковали Красноярск — видео

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Жители Красноярска стали свидетелями нашествия мошек, которых можно заметить в разных частях города на скамейках, дорожных знаках, проезжей части, в воздухе и даже в автобусах. Специалисты опознали в насекомых разновидность златоглазки — сетчатокрылого насекомого.

— Вообще, это не является опасным явлением, потому что вылет насекомых — нормальное явление для летнего периода, весеннего, даже осеннего, это ненадолго, первые холода — и большинство погибает, — рассказал Седьмому каналу доцент кафедры ландшафтной архитектуры и ботаники КрасГУ Игорь Шадрин.

Однако это не единственные гости города. Например, в одном из районов балконы квартир активно заселяют божьи коровки, а некоторые жители сообщают о стаях тли.

Отмечается, что для региона это нередкое явление, через Красноярск ежегодно мигрируют насекомые, просто в этом году их ощутимо больше.