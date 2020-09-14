Визит Лаврова в Германию отменён

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил свой визит в Германию, который должен был состояться 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

В ходе рабочей поездки Лавров должен был встретиться с германским коллегой Хайко Маасом, а также принять участие в церемонии закрытия "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018–2020 годов в Берлине. Однако сегодня стало известно, что на переговоры дипломатов отвели менее двух часов, а церемонию и вовсе отменили, поэтому глава российского МИД отказался от поездки.

— Первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене визита, — говорится в пресс-релизе.