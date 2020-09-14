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Визит Лаврова в Германию отменён

В ходе поездки дипломат должен был встретиться с министром иностранных дел ФРГ.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отменил свой визит в Германию, который должен был состояться 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД.

В ходе рабочей поездки Лавров должен был встретиться с германским коллегой Хайко Маасом, а также принять участие в церемонии закрытия "перекрёстного" Года научно-образовательных партнёрств 2018–2020 годов в Берлине. Однако сегодня стало известно, что на переговоры дипломатов отвели менее двух часов, а церемонию и вовсе отменили, поэтому глава российского МИД отказался от поездки.

Первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным. На этом фоне принято решение об отмене визита, — говорится в пресс-релизе.

Отношение Запада к делу Навального напомнило Лаврову Солсбери и крушение MH17

На запросы России Германия не отвечает, но требует расследования.

Как ранее сообщал Лайф, Германия долгое время оставляла запросы России по поводу ситуации с блогером Алексеем Навальным без ответа, а позже Берлин вовсе отказался раскрывать информацию об анализах пациента. После этого Сергей Лавров назвал такое отношение абсолютно неприемлемым, а МИД направил Германии протест из-за голословных обвинений.

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