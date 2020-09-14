"Новые люди" в региональных парламентах. Как партия теснит политических "стариков" по всей России

В понедельник, 14 сентября, состоялась пресс-конференция председателя партии "Новые люди" Алексея Нечаева, посвящённая итогам выборов в региональные заксобрания. Лидер партии Алексей Нечаев подвёл итоги прошедших выборов, рассказав о полученных результатах и трудностях, с которыми столкнулись он и его партия.

— Наша партия прошла во все областные законодательные собрания, где мы принимали участие! Это Новосибирская область (7%), Рязанская область (5,7%), Костромская область (7,5%) и Калужская область, там мы собрали больше 8% голосов. Кроме того, мы участвовали в выборах двух городских дум. Это Краснодар, там мы получили 4,99% и сейчас сохраняется интрига, так как досчитывают последние голоса, и Томск, там мы получили больше 15%. Томск для нас — большая радость, так как это третье место, мы потеснили ЛДПР и "Справедливую Россию", — заявил Нечаев в начале своего выступления.

По его мнению, социология явственно говорит, что на эти выборы пришли люди, которые, как правило, раньше не участвовали в них, те, кому раньше не было смысла голосовать. Он отметил, что во всех регионах партия "Новые люди" входит в топ-5 и это безусловный успех.

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— Это были мои первые выборы, теперь ясно, как это бывает по-настоящему. Мы выставили больше десяти тысяч наблюдателей на более чем пяти тысячах избирательных участков. У нас изначально был ряд вопросов. Честно ли считают? Каковы технические нарушения? Будет ли система защищать жуликов? По итогу выборов мы видим, что большая часть участков проводит выборы тихо, легитимно и спокойно. Есть технические нарушения — ну, например, вместо ручки карандаши лежат, но это решается прямо на месте. Главам комиссий мухлевать с результатами не давали, система их не защищает. Когда мы видели явные нарушения, мы вызывали правоохранительные органы и их никто не защищал. Даже возбуждены уголовные дела на отдельных людей, так что, когда кого-то ловят за руку, ответственность неминуема, — подчеркнул Нечаев.

Однако Алексей Нечаев называл и незапланированную трудность — большой процент переносных участков. Так, по его словам, в Томске 32% голосов было получено вне избирательного участка, в Костромской области — 44% голосов в переносных ящиках, в Новосибирской — 49%, в Рязанской — 61%, в Краснодаре — 53%. По его мнению, это может стать возможностью для вбросов бюллетеней. Также на пресс-конференции выступил Александр Цин-Дэ-Шань, который стал победителем-одномандатником в Томске. По его словам, это "самое невероятное приключение в его жизни".

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— Последние десять дней мы со всей командой практически не спали, а последние двое суток не спал никто. Я считаю, что это не моя победа, а победа нашей команды, нашего штаба — как регионального, так и федерального. Всего участвовало 27 кандидатов, их них шестерых не допустили к голосованию по формальным причинам. Но, несмотря на это, мы показали беспрецедентный результат, обусловленный нашей колоссальной работой. Результатом мы очень довольны. За крайне короткий срок вошли в тройку лидеров, такого до нас не делал никто. Для меня это очень важно. Но это работа не одного дня, это работа десятка лет, это то, что мы делали, не имея депутатского мандата, — заявил Цин-Дэ-Шань.