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Депутат горсовета Новосибирска заявил, что победил на выборах без помощи УГ

Он отметил, что кандидаты от ЛДПР добились прохода в городской парламент своей работой с избирателями.

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Фото © ТАСС / Егор Алеев

Депутат горсовета Новосибирска седьмого созыва Евгений Лебедев, который представляет ЛДПР, заявил, что его победа на прошедших накануне выборах не связана с УГ.

Традиционно ЛДПР пользуется заслуженной поддержкой избирателей в городе Новосибирске. Это подтверждают и рейтинги, и результаты партии на выборах разного уровня, поэтому в какой-либо поддержке со стороны ни партия, ни её кандидаты не нуждаются, — заявил Лебедев.

Он также акцентировал внимание на том, что достаточно давно находится в правящих кругах в Новосибирске, в том числе баллотировался на пост мэра города, и показал высокий рейтинг активности на выборах депутатов.

Не нужно подменять смыслы и пытаться прикоснуться к моей победе и победе моих коллег, которые также были избраны по четырём одномандатным округам в совет Новосибирска, — подчеркнул Лебедев.

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В партии подчеркнули, что она начинает изживать себя, не успев раскрыться.

Он отметил, что ЛДПР более чем в два раза укрепила свои позиции в городском совете и планируется формирование фракции из пяти депутатов. И это является результатом слаженной и командной работы членов партии, которую увидели люди.

Ранее Лайф рассказывал, что член КПРФ в Новосибирской области отрицает связь победы на выборах с УГ.

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