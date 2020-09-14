Депутат горсовета Новосибирска заявил, что победил на выборах без помощи УГ

Депутат горсовета Новосибирска седьмого созыва Евгений Лебедев, который представляет ЛДПР, заявил, что его победа на прошедших накануне выборах не связана с УГ.

— Традиционно ЛДПР пользуется заслуженной поддержкой избирателей в городе Новосибирске. Это подтверждают и рейтинги, и результаты партии на выборах разного уровня, поэтому в какой-либо поддержке со стороны ни партия, ни её кандидаты не нуждаются, — заявил Лебедев.

Он также акцентировал внимание на том, что достаточно давно находится в правящих кругах в Новосибирске, в том числе баллотировался на пост мэра города, и показал высокий рейтинг активности на выборах депутатов.

— Не нужно подменять смыслы и пытаться прикоснуться к моей победе и победе моих коллег, которые также были избраны по четырём одномандатным округам в совет Новосибирска, — подчеркнул Лебедев.

Он отметил, что ЛДПР более чем в два раза укрепила свои позиции в городском совете и планируется формирование фракции из пяти депутатов. И это является результатом слаженной и командной работы членов партии, которую увидели люди.