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Стало известно имя главного российского актёра десятилетия

Для выбора лучшего из лучших авторы рейтинга проанализировали количество главных ролей и наград у артистов.

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Главным российским актёром десятилетия стал Данила Козловский. Об этом сообщает сайт "Бюллетень кинопрокатчика".

Сообщается, что за свою карьеру 35-летний артист сыграл наибольшее количество главных ролей. Кроме того, он больше других актёров участвовал в рекламах своих фильмов.

Второе место занял Александр Петров, а на третьем расположился Пётр Федоров. В первую десятку также вошли Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милош Бикович.

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Изначально премьера планировалась на июнь, но её перенесли из-за аварии.

Авторы рейтинга оценивали общее число проектов и главных ролей у актёров, участие в рекламных кампаниях фильмов, количество полученных наград на фестивалях и кинопремиях и медийность, а также число подписчиков в "Инстаграме".

Отмечается, что проанализированы были полнометражные фильмы, которые вышли на киноэкраны с 1 января 2010-го по 31 декабря 2019 года и собрали в прокате не менее десяти миллионов рублей, а также проекты, за участие в которых артист получил награду или номинацию в категориях "Лучший актёр" или "Лучший актёр второго плана".

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