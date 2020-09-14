Путин и Лукашенко договорились о подготовке восстановления сообщения между странами

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах, которые прошли сегодня в Сочи, договорились о восстановлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что ответственные лица в ближайшее время начнут предметный и оперативный разговор по этому вопросу.