Путин и Лукашенко договорились о подготовке восстановления сообщения между странами

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах, которые прошли сегодня в Сочи, договорились о восстановлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
— Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что ответственные лица в ближайшее время начнут предметный и оперативный разговор по этому вопросу.
"Друг познаётся в беде". Лукашенко поблагодарил Путина за порядочностьГлава Белоруссии добавил, что подробно проинформирует президента РФ о ситуации в республике.
Напомним, переговоры продолжались около четырёх с половиной часов. На встрече с Лукашенко Путин рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере $1,5 миллиарда. Он также заметил, что республика станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Лидер Белоруссии в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.