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Путин и Лукашенко договорились о подготовке восстановления сообщения между странами

В ближайшее время руководители соответствующих ведомств государств начнут более предметный разговор по этому вопросу.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах, которые прошли сегодня в Сочи, договорились о восстановлении транспортного сообщения между странами. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Оба президента условились поручить руководителям соответствующих ведомств подготовить предложения по снятию ограничительных мер в сфере транспорта, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что ответственные лица в ближайшее время начнут предметный и оперативный разговор по этому вопросу.

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Глава Белоруссии добавил, что подробно проинформирует президента РФ о ситуации в республике.

Напомним, переговоры продолжались около четырёх с половиной часов. На встрече с Лукашенко Путин рассказал, что Белоруссии будет предоставлен государственный кредит в размере $1,5 миллиарда. Он также заметил, что республика станет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции. Лидер Белоруссии в свою очередь призвал Россию на годы вперёд спланировать совместные военные учения.

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