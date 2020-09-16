СМИ узнали, что предложила Германия США ради спасения "Северного потока — 2"

Минфин Германии предложил США профинансировать строительство терминалов для приёма американского сжиженного природного газа в обмен на отказ от санкций против "Северного потока — 2". Об этом сообщила немецкая газета Die Zeit со ссылкой на письмо вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленное 7 августа главе Минфина США Стивену Мнучину.

По данным издания, Берлин выразил готовность вложить до одного миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов. В ответ Вашингтон должен разрешить беспрепятственно завершить строительство и эксплуатацию "Северного потока — 2".