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Российское судно снабжения выдвинулось в Германию к месту строительства "Северного потока — 2"

Его прибытие ожидается 17 сентября.

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Фото © Vesselfinder

Судно "Иван Сидоренко" из Санкт-Петербурга направилось в сторону немецкого порта Мукран, где находится логистический центр строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом свидетельствуют данные портала Vesselfinder.

Оно вышло из Санкт-Петербурга 15 сентября и уже 17 сентября ожидается в Германии, где находится плавучий трубоукладчик "Академик Черский".

Датский регулятор раскрыл позицию по "Северному потоку — 2"

Разрешение на прокладку трубопровода было выдано DEA в июле 2019 года.

Как сообщает "Коммерсант", корабль снабжения "Иван Сидоренко" будет подвозить трубы. Второе аналогичное судно, "Остап Шеремет", сейчас стоит в порту Калининграда, а баржа-трубоукладчик "Фортуна" ожидает в немецком Ростоке. Кораблям предстоит проложить последние 160 км трубы по дну Балтийского моря.

Ранее СМИ назвали шесть способов для Германии отказаться от "Северного потока — 2".

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