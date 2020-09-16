В России предложили разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья

В России могут разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья, с такой инициативой в ближайшее время намерен обратиться в правительство Общероссийский народный фронт, сообщают "Известия".
ОНФ провёл мониторинг наиболее востребованных форм поддержки семей. Так, многие не готовы вкладываться в новое жильё, но желают улучшить старое, чтобы обеспечить детям комфортные условия проживания. Напомним, в настоящее время маткапитал может быть использован в том числе для покупки квартиры, выплат по ипотеке или постройки нового жилья.
Отмечается, что, согласно исследованию Общественной палаты "Семейная политика: меры поддержки глазами семей", инициативу поддерживает 46% семей, ещё 44% высказались за возможность потратить средства маткапитала на покупку автомобиля.
— Ремонт для семьи всегда связан с серьёзными расходами, особенно если ребёнок только родился, а у родителей невысокие доходы. Думаю, что против этого предложения возражать не надо, — отметила глава Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Особенности материнского капитала. На что можно потратить эти деньги и как избежать возможных проблемВ этом году материнский капитал стали выплачивать и на первого ребёнка, суммы его тоже возросли. Тем не менее многие родители до сих пор не понимают, как и на что можно потратить эти деньги. В результате сталкиваются с рядом проблем. Какие подводные камни есть у материнского капитала и как можно их избежать?
Ряд политических деятелей уверены, что необходимо изменить законодательство раз и навсегда и разрешить родителям тратить маткапитал по своему усмотрению. Однако они выступают против растраты денег на еду и развлечения.
Ранее стало известно, что размер материнского капитала вырастет в 2021 году.