Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников при получении загранпаспорта

Чтобы не попасться в руки мошенников, предлагающих ускорить получение загранпаспорта, проще и дешевле проходить эту процедуру официально, рассказал юрист Павел Уткин.

— Многие мошенники пользуются неопытностью людей и рекламируют в Интернете услуги по ускоренному получению загранпаспорта. Цена зависит от срока, но она всегда превышает аналогичные предложения от официальных организаций, в которых также предлагают сократить ожидание, — пояснил эксперт в интервью агентству "Прайм".

Юрист добавил, что при оформлении документа через Федеральную миграционную службу срок ожидания составляет от трёх дней до месяца, а пошлины — 1400 и 3500 за паспорт старого образца и биометрический соответственно. При оплате онлайн на сайте госуслуг действует скидка в 30%.

По словам эксперта, мошенники также предлагают за некоторую сумму ускорить прохождение пограничного контроля. Он отметил, что такая возможность есть, для этого нужно быть членом специальных программ, однако задуматься об участии в них нужно заранее, а не на границе в аэропорту.

Уткин подчеркнул, что экономия времени при обращении за якобы "ускоренным" проходом через контрольные пункты мнимая, ведь всё равно придётся ждать, пока проверят документы и поставят штамп в загранпаспорт. Если же все бумаги в порядке — проблем с погранконтролем не возникнет.

— Главный совет, который можно дать, — не бояться обращаться в правоохранительные органы, если возникают сомнения в навязываемых услугах. Мошенники избегают контактов с полицией и моментально оставляют жертву в покое в том случае, если она начинает бороться за себя в правовом поле, — заключил юрист.