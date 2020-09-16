Диетолог раскрыл вредные секреты мармелада

Из-за фруктовой основы некоторые люди считают мармелад полезнее остальных сладостей, но на самом деле это не совсем так, рассказал диетолог Филипп Кузьменко, напомнивший, что при изготовлении подавляющего большинства кондитерских изделий применяется немалое количество сахара.

— К мармеладу надо относиться как к любым конфетам. И неважно, из шоколада конфета или из фруктового сахара. Детей я бы посоветовал вообще оградить от конфет до максимально возможного возраста, — приводит его слова радио Sputnik.

По словам эксперта, калорийность мармелада равна той, что содержится примерно в трёх-четырёх яблоках, а вот полезных элементов в нём гораздо меньше. Предпочтение при выборе лакомства для ребёнка всё же лучше отдавать настоящим фруктам, а не мармеладу, заключил диетолог.