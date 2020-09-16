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Уходящий в отставку Синдзо Абэ записал прощальное видео и поблагодарил японцев за поддержку

Ожидается, что новым премьером станет глава правящей партии Ёсихидэ Суга.

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Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в преддверии своей отставки обратился в соцсетях к жителям страны и поблагодарил их за многолетнюю поддержку. Прощальное видео опубликовал официальный аккаунт канцелярии главы правительства в "Твиттере".

Мы сталкивались с трудностями и достигли реальных результатов. Большое вам спасибо за эти почти полные восемь лет, сказал Абэ.

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В ходе разговора российский лидер и премьер-министр Японии подчеркнули важность усилий по укреплению добрососедства стран.

На кадрах ролика запечатлены самые значимые вехи деятельности премьер-министра Японии. Среди них — избрание на должность, визит в конгресс США, посещение вместе с американским президентом Бараком Обамой Хиросимы, встреча с его преемником Дональдом Трампом, а также с главами других государств, в том числе лидерами стран G7 и президентом России Владимиром Путиным. Запечатлён Абэ и на церемонии передачи эстафеты олимпийского огня.

Также ранее в честь ухода Абэ в Японии выпустили традиционные булочки мандзю. На них изображён сам премьер-министр, а надпись гласит: "Спасибо, Син-тян", — сообщается на сайте агентства Jiji.

Фото © jiji.com

Фото © jiji.com

Правительство Японии ушло в отставку в полном составе 16 сентября. В среду обе палаты парламента выберут нового премьер-министра. Ожидается, что им станет председатель правящей Либерально-демократической партии Ёсихидэ Суга, который затем объявит состав нового кабмина.

Напомним, ранее Синдзо Абэ заявил о своей болезни и намерении заняться здоровьем.

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