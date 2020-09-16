В Новой Зеландии автобус с десятками детей столкнулся с поездом, есть пострадавшие — видео

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В Новой Зеландии школьный автобус, в котором ехало 40 детей, столкнулся с поездом, сообщила местная полиция. В аварии погибла женщина-водитель, она оказалась заблокирована в повреждённой кабине. Также с лёгкими травмами госпитализировано шесть учеников.
Большинство ребят сумели выбраться из автобуса самостоятельно, но некоторых пришлось вытаскивать через разбитые окна.
Певец снял свои последние мгновения, веселясь под музыку за рулём и не заметив несущийся поездТравмы оказались настолько серьёзными, что парень скончался на месте.
Железнодорожный переезд, где произошла авария, был оборудован звонками и спецсигналами, сообщил в беседе с изданием Stuff исполнительный директор компании KiwiRail Group Грег Миллер. Он добавил, что "шокирован и опечален" произошедшим. Причины инцидента устанавливаются.
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