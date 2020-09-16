В Новой Зеландии автобус с десятками детей столкнулся с поездом, есть пострадавшие — видео

В Новой Зеландии школьный автобус, в котором ехало 40 детей, столкнулся с поездом, сообщила местная полиция. В аварии погибла женщина-водитель, она оказалась заблокирована в повреждённой кабине. Также с лёгкими травмами госпитализировано шесть учеников.

Большинство ребят сумели выбраться из автобуса самостоятельно, но некоторых пришлось вытаскивать через разбитые окна.

Железнодорожный переезд, где произошла авария, был оборудован звонками и спецсигналами, сообщил в беседе с изданием Stuff исполнительный директор компании KiwiRail Group Грег Миллер. Он добавил, что "шокирован и опечален" произошедшим. Причины инцидента устанавливаются.