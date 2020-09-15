Ассоциация телевизионных критиков США назвала лучший сериал года

Сериал "Хранители" производства компании HBO стал лучшим по версии Ассоциации телевизионных критиков США в этом году, сообщает Deadline.

Помимо победы в главной номинации "Хранители" первенствовали в категориях "Выдающийся телефильм или мини-сериал" и "Выдающийся новый сериал". Кроме того, актрису Реджину Кинг наградили за "личные достижения в драме".

Также отмечается, что "Хранители" лидируют по числу номинаций (26) на премию "Эмми", победители которой будут объявлены 21 сентября. Сериал является продолжением одноимённых комиксов издательства DC 1987 года, которые повествуют о борьбе супергероев с расистской организацией.

В категории "Выдающийся драматический сериал" премию получил другой проект HBO — "Наследники". "Шиттс Крик" от Pop TV победил в номинации "Выдающийся комедийный сериал".