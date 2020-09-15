Россия направила Евросоюзу девять вопросов, указывающих на нестыковки в ситуации с Навальным

Россия задала Евросоюзу и Европарламенту девять вопросов, связанных с обвинениями в ситуации с блогером Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении. Они опубликованы на сайте постоянного представительства РФ в ЕС.

— Не претендуя на роль экспертов в токсикологии, мы всё же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу. В свете предстоящих дебатов в Европейском парламенте мы призываем официальных лиц ЕС и членов Европарламента изучить ряд следующих вопросов, — говорится в сообщении.

В первом из них спрашивается, будет ли какое-либо обоснование якобы решения российских властей отравить Навального "Новичком", во втором — по какой причине им следовало бы это сделать. Отмечается, что, согласно опросу "Левада-центра", популярность блогера едва ли достигает 2%.

Третий и четвёртый вопросы — почему власти Германии так неохотно предоставляют результаты токсикологического анализа, а врачи клиники "Шарите", где находится Навальный, избегают диалога с российскими коллегами? В пятом вопросе постпредство спрашивает, почему Запад постоянно говорит о том, что только СССР и Россия вели разработку нервно-паралитических веществ, относящихся к классу "Новичок", хотя известно, что страны НАТО тоже создавали их. Так, например, в США выдано около 150 патентов на использование веществ этой отравляющей группы.

Помимо этого постпредство задаёт вопрос, почему блогера сопровождали в больницу Берлина сотрудники немецких спецслужб и "означает ли это, что в Берлине заранее знали нечто, чего не знали в Омске"?

— Что стоит за историей о "бутылке с водой" якобы со следами яда? Ни камеры видеонаблюдения, ни фотографии не показывают, что г-н Навальный использовал его перед вылетом в аэропорту Томска. Если он использовался до этого или на борту самолёта, летящего в Москву, как он попал в Берлин? — спрашивает российская сторона в седьмом вопросе.

В заключительном вопросе постпредство поинтересовалось, почему ни один немецкий специалист в области токсикологии, как и врачи клиники "Шарите", не выступил с профессиональным заключением об этой ситуации, в отличие от омских врачей?

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу Омска 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.