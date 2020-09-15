Глава ДНР назвал циничными высказывания Зеленского о жизни людей в Донбассе

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ситуации в Донбассе насчёт жизни людей и распространения коронавируса циничны. Такое мнение высказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Судя по заявлениям украинского руководства, ситуация на Украине еще более гнетущая, чем её себе представляют украинцы, — приводит его слова РИА "Новости".

По его мнению, Киев пытается втягивать жителей народных республик в грязные политические игры, игнорируя тот факт, что обстрелы территорий ДНР и ЛНР со стороны Украины продолжаются уже шесть лет.

Сейчас Украина находится в стадии стагнации из-за дыр в бюджете, а также неспособности власти действовать правильно, добавил Пушилин. Кроме того, жители Незалежной, по его мнению, стали заложниками своего же государства после повышения тарифов на коммунальные услуги и снятия моратория на продажу земель.

Также глава ДНР опроверг слова Зеленского о катастрофе в Донбассе из-за коронавируса.

— По меньшей мере эти высказывания циничны, так как Зеленским умалчивается тот факт, что Украина фиксирует антирекорды по количеству заболевших коронавирусом ежедневно. Эпидемиологическая ситуация в ДНР контролируема и стабильно позитивна, — уточнил он.

Прикрытие жителями Донбасса используется властями Украины с целью манипуляции общественным мнением и сокрытия "предательства национальных интересов в угоду заграничным кураторам". В итоге же это всё приведёт к массовым беспорядкам, заключил Пушилин.