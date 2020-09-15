Схватил в охапку. Петербургский полицейский спас девушку на мосту — видео

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В центре Санкт-Петербурга лейтенант полиции Дмитрий Зайцев спас жизнь 22-летней девушке, оказавшейся на опасном участке моста за ограждением. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения.

Инцидент произошёл на пересечении улицы Ломоносова и канала Грибоедова. Патрульный автомобиль остановил прохожий и попросил помочь. Зайцев подбежал к девушке, схватил её и перетащил обратно через перила.

— После утреннего инструктажа двигались для развозки нарядов по постам, на пересечении улицы Ломоносова и канала Грибоедова увидели девушку, которая перемахнула за ограждения, — рассказал сотрудник полиции Лайфу.

Правоохранители отвезли девушку в участок, а после беседы передали медикам.

Зайцев уже не в первый раз приходит на помощь гражданам, оказавшимся в опасности. В феврале нынешнего года он бросился в ледяную воду и вытащил упавшего мужчину. Этот инцидент также произошёл на канале Грибоедова.