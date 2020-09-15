В США выплатят 12 миллионов долларов семье убитой полицейскими афроамериканки

Должностные лица Луисвилла, штат Кентукки, согласились выплатить 12 миллионов долларов семье афроамериканки Бреонны Тейлор, убитой в собственном доме полицейскими. Об этом заявил мэр города Грег Фишер в ходе пресс-конференции. Трансляцию вёл телеканал CBS.

Адвокат семьи Тейлор Лонита Бейкер назвала урегулирование только одним "слоем" в попытках добиться справедливости и похвалила новые реформы полиции. По её словам, "соглашение грандиозное, но это лишь часть" того, на что надеются пострадавшие, включая арест офицеров, причастных к смерти девушки.

В кратком заявлении мать Бреонны Тамика Палмер призвала к уголовному преследованию полицейских и попросила людей продолжать публично называть имя её дочери в поддержку реформы полиции.

По данным Louisville Courier Journal, это самая крупная сумма, выплаченная по делу о неправомерном поведении полиции в истории города, и одна из крупнейших в истории США.