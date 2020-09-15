"Сердцу больнее". Раиса Рязанова рассказала, как переживает смерть сына

Актриса Раиса Рязанова, потерявшая в начале года сына Данилу Перова, рассказала, как она переживает утрату.

— Я понимаю, как мы тратим свою жизнь на какие-то такие пустяки... Настал вот такой цикл отсчёта, почему человек на пике, но что-то заболело... Какая короткая у человека жизнь, и никто не знает, когда что случится. Семьдесят шестой год, и я думаю, сколько я ещё проживу. Я в пылу сказала, что буду жить за него. Не знаю, на сколько у меня хватит сил. Желание есть, сил нет. Всё напоминает о нём, — со слезами на глазах поделилась Раиса Ивановна в беседе с Агатой Муцениеце на её ютуб-канале.

Актриса отметила, что Данила был ведущим среди своего возрастного состава "Содружества актёров Таганки". Болезнь 51-летнего мужчины стала для матери потрясением, ведь он никогда ни на что не жаловался. Потом стало известно, что Перова мучила подагра, что-то было с ногой. Артистка никогда не видела его хромающим, сын не говорил о проблемах. Рязанова вспомнила момент, как сын "запорол мотор" у машины и ничего не сказал, и теперь она гадает — почему. Возможно, чтобы не расстраивать её и не просить денег, считает она.

Актриса добавила, что на даче всё напоминает о Даниле: вещи, сделанные его руками, и "целый склад". Мать отметила, что всегда поддерживала сына и всю жизнь благодарила своего бывшего мужа Юрия Перова, с которым развелась, когда ребёнку было два года, за такого наследника.

— Люди говорят: "Встретимся там"… Я теперь не уверена... Вот это в землю и навек. Единственная память остаётся в уме и в сердце. От мыслей можно как-то отвлечься, а сердцу больнее, туда вошло, село и сидит. Говорят, после года будет полегче… Не знаю, — заключила Раиса Ивановна.