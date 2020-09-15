"Бил дочь книгой по голове". Стали известны новые подробности жизни отчима, издевавшегося над пасынком — видео

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Жена Мурата Шханукова, издевавшегося над своим пасынком, и адвокаты пострадавшего мальчика раскрыли Лайфу новые подробности по этому делу.
Защитник ребёнка Аслан Дохов отметил, что в настоящее время малыш находится в Нальчике, им с матерью пришлось переехать, поскольку начали поступать угрозы от родственников подсудимого. Под разными никами они писали сообщения с обещаниями убить, зарезать.
— Когда я начинаю разговаривать с мальчиком, видно, что мальчик испуганный. Он не отвечает на вопросы, которые я задаю, пока с ним не поиграю. Когда уже заигрываешься с любым ребёнком, он отвечает на любой вопрос, — пояснил юрист.
Мать мальчика Рита Шханукова рассказала, что Мурат избивал не только пасынка, но и маленькую девочку — книгой по голове. На суде взглянуть в глаза супруга женщина не нашла в себе сил, хотя он настаивал на этом. Тем не менее отметила, что на неё саму муж никогда не поднимал руку.
Отчим, издевавшийся над пасынком в Москве: Я очень виноват и готов на коленях извинитьсяПо словам мужчины, он до этого никогда не поднимал руку на детей.
— Когда видео показали, я была прямо в шоке. Я не могла даже в себя прийти, не могла никогда даже подозревать. Хочу, чтобы его посадили надолго, — подчеркнула Рита.
Сейчас семье помогли снять жильё в Кабардино-Балкарии. Дети живут спокойно, без тирана, однако своей квартиры у них сейчас нет. Женщина надеется, что с жильём им помогут.
Следующее заседание по делу назначено на 29 сентября, состоится допрос брата подозреваемого, а затем и сам Шхануков даст показания. После этого пройдут прения сторон.
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Напомним, полгода назад в Сети появилось видео, на котором отчим заставлял мальчика приседать и угрожал расправой. Ребёнок начал рыдать, но неумолимый "воспитатель" несколько раз его ударил, приказывая "закрыть рот", прекратить плакать и продолжать упражнение. Как сообщали СМИ, когда мужчина издевался над пасынком, матери мальчика не было дома, а всё происходящее на камеру снимала её сестра. Расследование по делу было завершено в середине июля.