"Бил дочь книгой по голове". Стали известны новые подробности жизни отчима, издевавшегося над пасынком — видео

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Жена Мурата Шханукова, издевавшегося над своим пасынком, и адвокаты пострадавшего мальчика раскрыли Лайфу новые подробности по этому делу.

Защитник ребёнка Аслан Дохов отметил, что в настоящее время малыш находится в Нальчике, им с матерью пришлось переехать, поскольку начали поступать угрозы от родственников подсудимого. Под разными никами они писали сообщения с обещаниями убить, зарезать.

— Когда я начинаю разговаривать с мальчиком, видно, что мальчик испуганный. Он не отвечает на вопросы, которые я задаю, пока с ним не поиграю. Когда уже заигрываешься с любым ребёнком, он отвечает на любой вопрос, — пояснил юрист.

Мать мальчика Рита Шханукова рассказала, что Мурат избивал не только пасынка, но и маленькую девочку — книгой по голове. На суде взглянуть в глаза супруга женщина не нашла в себе сил, хотя он настаивал на этом. Тем не менее отметила, что на неё саму муж никогда не поднимал руку.

— Когда видео показали, я была прямо в шоке. Я не могла даже в себя прийти, не могла никогда даже подозревать. Хочу, чтобы его посадили надолго, — подчеркнула Рита.

Сейчас семье помогли снять жильё в Кабардино-Балкарии. Дети живут спокойно, без тирана, однако своей квартиры у них сейчас нет. Женщина надеется, что с жильём им помогут.

Следующее заседание по делу назначено на 29 сентября, состоится допрос брата подозреваемого, а затем и сам Шхануков даст показания. После этого пройдут прения сторон.