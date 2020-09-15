"Потрясающая наглость". Пушков жёстко ответил Трампу на слова о ликвидации Асада

Сенатор напомнил, что Трамп не первый президент США, ведущий себя подобным образом. Так, Джордж Буш — младший в ответ на вопрос журналиста о правовых основаниях войны в Ираке сказал, что не знает ничего о международном праве, и посоветовал обратиться к его адвокату. А Нобелевский лауреат премии мира Барак Обама заявлял, что "дни Асада сочтены", и планировал устроить в Сирии государственный переворот.