"Потрясающая наглость". Пушков жёстко ответил Трампу на слова о ликвидации Асада

Российский сенатор Алексей Пушков жёстко раскритиковал внешнюю политику США после заявления американского президента Дональда Трампа о планировании убийства лидера Сирии Башара Асада.
— Потрясающая наглость и потрясающий цинизм. Международное право и США — понятия противоположные и несовместимые, — написал Пушков в своём телеграм-канале.
Сенатор напомнил, что Трамп не первый президент США, ведущий себя подобным образом. Так, Джордж Буш — младший в ответ на вопрос журналиста о правовых основаниях войны в Ираке сказал, что не знает ничего о международном праве, и посоветовал обратиться к его адвокату. А Нобелевский лауреат премии мира Барак Обама заявлял, что "дни Асада сочтены", и планировал устроить в Сирии государственный переворот.
"Что за гегемонистские фантазии?" Пушков жёстко ответил Госдепу о роли России на Ближнем ВостокеСенатор отметил, что вмешательство Москвы спасло весь ближневосточный регион от катастрофы.
Напомним, ранее Трамп открыто признался, что вынашивал план ликвидации президента Сирии Башара Асада. Помешал ему в этом один человек.