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"Потрясающая наглость". Пушков жёстко ответил Трампу на слова о ликвидации Асада

По словам сенатора, международное и США — противоположные понятия.

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Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Российский сенатор Алексей Пушков жёстко раскритиковал внешнюю политику США после заявления американского президента Дональда Трампа о планировании убийства лидера Сирии Башара Асада.

Потрясающая наглость и потрясающий цинизм. Международное право и США понятия противоположные и несовместимые, — написал Пушков в своём телеграм-канале.

Сенатор напомнил, что Трамп не первый президент США, ведущий себя подобным образом. Так, Джордж Буш — младший в ответ на вопрос журналиста о правовых основаниях войны в Ираке сказал, что не знает ничего о международном праве, и посоветовал обратиться к его адвокату. А Нобелевский лауреат премии мира Барак Обама заявлял, что "дни Асада сочтены", и планировал устроить в Сирии государственный переворот.

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Сенатор отметил, что вмешательство Москвы спасло весь ближневосточный регион от катастрофы.

Напомним, ранее Трамп открыто признался, что вынашивал план ликвидации президента Сирии Башара Асада. Помешал ему в этом один человек.

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