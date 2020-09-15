Трамп признался, что собирался убить Асада. Помешал один человек

Президент США Дональд Трамп открыто признался, что вынашивал план ликвидации лидера Сирии Башара Асада. Об этом миллиардер сказал в интервью телекомпании Fox News.
По словам Трампа, помешал всему Джеймс Мэттис, который тогда был главой Пентагона. Президент США назвал его генералом, который плохо справлялся со своими обязанностями.
Трамп пригрозил ответить на атаку Ирана на США "в 1000 раз более масштабно"Также президент США оправдал убийство иранского генерала Сулеймани, назвав его террористом.
— Я бы его (Асада. — Прим. ред.) устранил, — сказал Трамп. — Я всё подготовил, но Мэттис не хотел делать этого.
При этом Трамп заявил, что не жалеет, что тогда не отдал приказ убить Асада.
Ранее президент Сирии заявлял, что Соединённые Штаты продают Турции похищенную в Сирии нефть.