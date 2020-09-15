Трамп признался, что собирался убить Асада. Помешал один человек

Президент США Дональд Трамп открыто признался, что вынашивал план ликвидации лидера Сирии Башара Асада. Об этом миллиардер сказал в интервью телекомпании Fox News.

По словам Трампа, помешал всему Джеймс Мэттис, который тогда был главой Пентагона. Президент США назвал его генералом, который плохо справлялся со своими обязанностями.

— Я бы его (Асада. — Прим. ред.) устранил, — сказал Трамп. — Я всё подготовил, но Мэттис не хотел делать этого.

При этом Трамп заявил, что не жалеет, что тогда не отдал приказ убить Асада.