Академик РАН рассказал, какой перерыв нужен между прививками от коронавируса и гриппа

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал делать прививки от коронавируса и гриппа с перерывом в три недели. По словам академика, в этом случае вакцинация будет наиболее эффективной.

— Чтобы гарантировать, что вакцина и от гриппа сработает, и сработает вакцина от коронавируса, лучше раздвинуть по времени эти две прививки на три недели, — сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Академик РАН объяснил, что необходимость перерыва обусловлена разными принципами их действия. По словам Гинцбурга, вакцины от гриппа в первую очередь индуцируют синтез антител, а прививка от коронавируса — синтез как антител, так и Т-клеточного иммунитета. Он рассказал, что цитокины, белки, факторы иммунной системы, которые способствуют выработке антител и Т-клеточного иммунитета, немного различны.