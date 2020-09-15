Академик РАН рассказал, какой перерыв нужен между прививками от коронавируса и гриппа

Глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал делать прививки от коронавируса и гриппа с перерывом в три недели. По словам академика, в этом случае вакцинация будет наиболее эффективной.
— Чтобы гарантировать, что вакцина и от гриппа сработает, и сработает вакцина от коронавируса, лучше раздвинуть по времени эти две прививки на три недели, — сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.
Академик РАН объяснил, что необходимость перерыва обусловлена разными принципами их действия. По словам Гинцбурга, вакцины от гриппа в первую очередь индуцируют синтез антител, а прививка от коронавируса — синтез как антител, так и Т-клеточного иммунитета. Он рассказал, что цитокины, белки, факторы иммунной системы, которые способствуют выработке антител и Т-клеточного иммунитета, немного различны.
По миру пошла вторая волна коронавируса. Россию тоже накрываетСтоличные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией впервые с 30 июня поднялись на уровень в 730 человек. По стране тоже наблюдается новый рост заражённых.
Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.
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