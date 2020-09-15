Вторая волна пришла. В Москве новый рекорд по выявленным случаям заболеваний CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения снова бьёт в набат. За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число — 307,9 тысячи человек. Больше всего новых заболевших оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место. Австрия заявила о скором новом закрытии границ и ужесточении масочного режима. И, судя по возрастающим цифрам, с каждым днём вторая волна коронавируса наступает как по всему миру, так и в нашей стране.
Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?
Всего же за всё время по количеству выявленных заразившихся Россия находится на четвёртом месте после США, Индии и Бразилии. Среди европейских стран ситуация сейчас хуже всего в Испании.
Рост статистики по выявленным больным в России начался примерно во второй половине августа, именно тогда показатели стали приближаться к июньским, когда первая волна пандемии пошла на спад. Отметку в 5000 вновь мы перевалили 4 сентября, и показатели постепенно стали расти вверх.
Вакцина от коронавируса готова. А нужно ли прививаться?В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса CoViD-19. В гражданский оборот она поступит ориентировочно 1 января. Но нужна ли она будет людям?
А вот график в мировом масштабе имеет скачкообразный вид. Тем не менее каждый последующий скачок по количеству заболевших увеличивается.
В Мэрии Москвы, города, где сегодня рекордное за два с половиной месяца количество выявленных заболевших, заявили, что тут сошлось несколько факторов: увеличение количества тестируемых, возвращение людей в столицу из отпусков и выход детей в школу, а также более высокая плотность людей в общественном транспорте с сентября. Тем не менее в столице 90% свободных коек с аппаратами ИВЛ и медицина готова ко второй волне коронавируса. Но вот готова ли экономика?