Вторая волна пришла. В Москве новый рекорд по выявленным случаям заболеваний CoViD-19

Всемирная организация здравоохранения снова бьёт в набат. За сутки коронавирусом в мире заразилось рекордное число — 307,9 тысячи человек. Больше всего новых заболевших оказалось в Индии, Россия по приросту заняла десятое место. Австрия заявила о скором новом закрытии границ и ужесточении масочного режима. И, судя по возрастающим цифрам, с каждым днём вторая волна коронавируса наступает как по всему миру, так и в нашей стране.

Всего же за всё время по количеству выявленных заразившихся Россия находится на четвёртом месте после США, Индии и Бразилии. Среди европейских стран ситуация сейчас хуже всего в Испании.

Рост статистики по выявленным больным в России начался примерно во второй половине августа, именно тогда показатели стали приближаться к июньским, когда первая волна пандемии пошла на спад. Отметку в 5000 вновь мы перевалили 4 сентября, и показатели постепенно стали расти вверх.

А вот график в мировом масштабе имеет скачкообразный вид. Тем не менее каждый последующий скачок по количеству заболевших увеличивается.