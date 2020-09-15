Боролись за жизнь две недели. Врачи спасли малыша, который выпил средство для прочистки труб

В Томске полуторагодовалый малыш случайно выпил жидкость для очистки труб и провёл на грани смерти более двух недель. Как сообщает региональный Минздрав, врачи больницы скорой медицинской помощи № 2 15 дней сражались за жизнь маленького пациента.

— Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжёлом состоянии. 15 дней он провёл в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, — рассказал главврач БСМП Андрей Караваев.

Он призвал родителей хранить средства бытовой химии в недоступных для детей местах. Караваев предупредил, что такие жидкости часто привлекают любопытных малышей ярким видом и приятным запахом. Медик напомнил, что прятать от детей нужно также лекарства.