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Боролись за жизнь две недели. Врачи спасли малыша, который выпил средство для прочистки труб

Ребёнка перевели из реанимации в хирургическое отделение, его состояние оценивается как средней тяжести.

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Фото © Pixabay

В Томске полуторагодовалый малыш случайно выпил жидкость для очистки труб и провёл на грани смерти более двух недель. Как сообщает региональный Минздрав, врачи больницы скорой медицинской помощи № 2 15 дней сражались за жизнь маленького пациента.

Мальчик поступил с сильным ожогом пищевода в тяжёлом состоянии. 15 дней он провёл в реанимации, сейчас продолжает лечение в хирургическом отделении. На данный момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, — рассказал главврач БСМП Андрей Караваев.

Он призвал родителей хранить средства бытовой химии в недоступных для детей местах. Караваев предупредил, что такие жидкости часто привлекают любопытных малышей ярким видом и приятным запахом. Медик напомнил, что прятать от детей нужно также лекарства.

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Ребёнок в тяжёлом состоянии.

Напомним, в июне прошлого года продюсер Бари Алибасов был госпитализирован после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского. После этого он решил отсудить у производителя химического средства "Крот" и компании "Ашан" 100 миллионов рублей в качестве компенсации за отравление.

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