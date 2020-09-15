Россиянин похудел почти на десять килограммов за пять часов

В Дагестане 66-летний житель села Муги Акушинского района Багама Айгубов сумел сбросить 9,3 килограмма в течение пятичасовой пробежки. За это ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.
— Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова, — сообщили в региональном Министерстве по физической культуре и спорту.
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Отмечается, что Багама Айгубов — ветеран дагестанского спорта, победитель и призёр чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств.
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