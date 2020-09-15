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Россиянин похудел почти на десять килограммов за пять часов

Всё это время пенсионер бежал, причём попал под ливень.

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Фото © Instagram / minsportrd_

В Дагестане 66-летний житель села Муги Акушинского района Багама Айгубов сумел сбросить 9,3 килограмма в течение пятичасовой пробежки. За это ему вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Уникальность события отметил специалист Книги рекордов России, двукратный рекордсмен Книги Гиннесса по силовому экстриму Александр Пересвет, официально зафиксировавший результат Багамы Айгубова, — сообщили в региональном Министерстве по физической культуре и спорту.

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Отмечается, что Багама Айгубов — ветеран дагестанского спорта, победитель и призёр чемпионатов России, Европы и мира по самым разным видам единоборств.

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