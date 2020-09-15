"Голова бы отлетела". Адвокат хочет посадить Широкова на 10 лет за избиение футбольного судьи

Адвокат судьи Никиты Данченкова, которого во время любительского матча избил Роман Широков, не согласен со статьёй, по которой обвиняют бывшего игрока сборной России. По мнению юриста, речь должна идти не об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, а о покушении на убийство. И максимальное наказание, соответственно, должно быть больше: не два года, а десять лет лишения свободы.

— Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещё не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. Мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела, — цитирует "Чемпионат" адвоката Александра Островского.

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Сам Широков в последнее время не даёт никаких комментариев, футболист вообще исчез из медиапространства, что стало поводом для саркастических замечаний со стороны экс-арбитра Игоря Федотова. Сразу после инцидента он активно защищал своего пострадавшего коллегу, а Широкова вызвал на бой по правилам ММА, но ответа так и не дождался.

— Пропал мальчик. Широков Роман. 39 лет. Российский футболист. Заслуженный мастер спорта России. Любит ****** [бить] молодых арбитров ногами и через каждое слово говорить *** [ёлки-палки]. Очень не любит болельщиков и советует им сидеть дома, — иронизирует Федотов в "Твиттере".

Напомним, сегодня стало известно, что в отношении Широкова по результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Экс-футболисту грозит штраф до 40 тысяч рублей, 480 часов обязательных работ, год исправительных работ или четыре месяца ареста.