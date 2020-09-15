"Динамо" просит проверить арбитра Лапочкина на полиграфе

ФК "Динамо" сообщил, что обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку семи спорным решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина.
— Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, чётко обозначенный системный характер, ФК "Динамо-Москва" просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе "Полиграф" на предмет преднамеренного влияния на результат матча, — говорится в заявлении.
Арбитр Лапочкин показал три красные карточки в матче "Динамо" — "Рубин"Гости из Казани победили москвичей в яркой встрече на "ВТБ-арене".
В свою очередь глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что эту встречу Лапочкин отработал "безошибочно". Об этом пишет РИА "Новости".