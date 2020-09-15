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"Динамо" просит проверить арбитра Лапочкина на полиграфе

Московский клуб опубликовал официальное заявление относительно судейства в матче с "Рубином".

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Фото © ФК "Динамо"

ФК "Динамо" сообщил, что обратился в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку семи спорным решениям главного арбитра матча Сергея Лапочкина.

Ввиду того что принимавшиеся бригадой арбитров решения имели, на наш взгляд, чётко обозначенный системный характер, ФК "Динамо-Москва" просит инициировать в отношении Лапочкина проверку на системе "Полиграф" на предмет преднамеренного влияния на результат матча, говорится в заявлении.

Арбитр Лапочкин показал три красные карточки в матче "Динамо" — "Рубин"

Гости из Казани победили москвичей в яркой встрече на "ВТБ-арене".

В свою очередь глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил, что эту встречу Лапочкин отработал "безошибочно". Об этом пишет РИА "Новости".

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