Цирк Медведевой и наезд на Тутберидзе. Фигуристы устроили "Ледниковый период" без Загитовой

Скандалы

Интриги

Расследования

В штабе Плющенко Косторной поставили новую короткую программу под композиции Билли Айлиш No Time To Die (Не время умирать) и You should see me in a crown (Вы должны увидеть меня в короне). Учитывая её исповедь на интервью, это очень похоже на послание бывшему тренерскому штабу.