Цирк Медведевой и наезд на Тутберидзе. Фигуристы устроили "Ледниковый период" без Загитовой

Скандалы

Главный скандал контрольных прокатов сборной России случился ещё до их начала. Федерация активно рекламировала мероприятие через олимпийскую чемпионку Алину Загитову, однако та в последний момент, когда билеты уже были распроданы, заявила о том, что участвовать не будет, потому что слишком занята в "Ледниковом периоде". Такой манёвр был вполне предсказуемым, но только не для самых ярых фанатов Загитовой, которые уже купили билеты конкретно на неё, очень расстроились и начали их сдавать.

И Загитова — далеко не единственная топ-спортсменка, которая пропустила прокаты. По разным причинам снялись также чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, многократные призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряный призёр ЧЕ-2020 Артур Даниелян. Кроме того, Алёна Косторная и Софья Самодурова, которые представили свои короткие программы, на произвольные выйти уже не сумели: первая сослалась на то, что программа ещё не готова, вторая — на температуру.

Всё это, конечно, немного разрушило ощущение полноценного представления сборной России, однако зрителям не на что жаловаться: за два дня в "Мегаспорте" событий набралось на целый сезон "Ледникового периода".

Интриги

Главные интриги прокатов, конечно, были связаны с тем, кто какие программы подготовил и кто какие прыжки восстановил (или выучил новые). С точки зрения элементов ультра-си у девушек всё получилось достаточно скудно: Алёна Косторная и Елизавета Туктамышева не порадовали тройным акселем, Анна Щербакова упала с четверного лутца, а Александра Трусова выполнила чисто лишь один четверной прыжок из трёх заявленных.

Отдельной интригой была новая "цирковая" программа Евгении Медведевой, которую она анонсировала ещё в декабре прошлого года в Красноярске. Получилось действительно живо и интересно с точки зрения энергетики, но вот с прыжковыми элементами двукратная чемпионка мира и Европы справиться чисто не смогла: ей удались лишь четыре прыжка из семи заявленных. Но фигуристка больше переживала из-за неудавшегося колеса — именно оно, по её словам, должно было стать гвоздём этого циркового номера, но всё сорвалось из-за льда и перчаток.

Мне нужно чуть побольше времени, прыжки я наберу. А колесо — это полное разочарование, нужно что-то делать с перчатками: они скользят по льду. Будем искать материал, который так сильно не скользит. На тренировках лёд был заезженный, а здесь свежий. Это моя ошибка, я не подумала заранее. Руки съехали, но повезло, что я не травмировалась. Головой вниз — опасненько Евгения Медведева

Времени у Медведевой, правда, нет от слова совсем: уже в эту субботу ей предстоит выступать на этапе Кубка России в Сызрани. Евгения до сих пор работает без тренера: Брайан Орсер из-за пандемии не может прилететь из Канады и общается со спортсменкой по видеосвязи. Зато вот Этери Тутберидзе после произвольной программы даже одарила бывшую ученицу аплодисментами – может, это придаст Медведевой сил?

Видео © YouTube / Первый канал

Что касается других бывших учениц Тутберидзе, то всем было интересно, что же покажут Алёна Косторная и Александра Трусова после перехода к Евгению Плющенко. С прыжками у Русской Ракеты всё пока по-прежнему: три четверных в произвольной, но к серьёзным стартам планируется пять, тройной аксель в завершающей стадии и в скором времени должен показаться на свет. Что изменилось, так это образ: Александра впервые представила программу под медленную музыку — и сама была от неё в восторге.

Сегодня хотела показать свою программу хорошо, представить себя с другой стороны. У меня наконец-то медленная музыка Александра Трусова

Тренер спортсменки Евгений Плющенко уверен, что она теперь не машина, а настоящая балерина.

Что касается Косторной, то в её исполнении зрители увидели только короткую программу, да ещё и без тройного акселя — по словам Плющенко, Алёна пришла к нему "нулевая" и прыжки пришлось собирать заново. Но без перформанса Косторная домой не ушла. Случился он, правда, за пределами льда — об этом позже.

Елизавета Туктамышева удивляла образами: она единственной из всех фигуристок к контрольным прокатам подготовила не только платья, но и все аксессуары. Ультракороткое белое платье для балета "Спартак" в короткой программе и прозрачный чёрный костюм с декольте для произвольной программы, которую фигуристка ставила в режиме онлайн вместе со своими подписчиками. Больше удивлять было особо нечем — с прыжками у чемпионки мира 2015 года пока всё не очень радужно, нужно набирать форму.

У двукратной чемпионки России Анны Щербаковой всё как всегда весьма элегантно и грациозно (не считая сорвавшегося четверного прыжка), но фанаты отмечают, будто бы кризис жанра у Даниила Глейхенгауза: в таком образе фигуристка выступала уже неоднократно и хотелось бы увидеть что-то новое.

Дебютантка взрослых прокатов Камила Валиева, кажется, не справилась с гигантским давлением: если говорить грубо, то она по сути заменяла Алину Загитову. Не все прыжки удались, да и на льду юная фигуристка казалась зажатой.

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Перенервничала, пережалась — и давай осторожничать. Произвольная, публика, первый старт... Обычно на тренировке я делаю всё Камила Валиева

И если у девушек даже откровенного лидера прокатов выделить не получается, то у мужчин он внезапно оказался. Татьяна Анатольевна Тарасова, по её словам, даже чуть со стула не упала, когда увидела идеальное катание двукратного чемпиона России Михаила Коляды. Да, после пропущенного прошлого сезона он наконец-то вернулся на лёд, и камбэк получился триумфальным — зал аплодировал стоя.

Никаких бабочек, падений и грустных интервью в микст-зоне — произвольная программа Коляды под музыку из фильма о легендарном танцовщике Рудольфе Нурееве "Нуреев. Белый ворон" получилась вообще едва ли не лучшим зрелищем этих прокатов. Сам фигурист реагировал сдержанно: да, всё получилось, да, изменился и повзрослел. Чувствовалось и влияние его нового тренера Алексея Мишина: он всеми силами старается оградить подопечного от лишних эмоций и концентрирует его на работе. Неужели Профессор спустя столько лет нашёл себе нового Плющенко?

Расследования

За разоблачения и срывы покровов на этих прокатах отвечала Алёна Косторная. Выйдя к журналистам после короткой программы, она не стала уклоняться от вопросов о переходе к Евгению Плющенко, а выдала всё как на духу о том, что думает об Этери Тутберидзе. Такого себе не позволяла ещё ни одна бывшая ученица лучшего тренера мира.

Итак, по пунктам:

Первое: Косторная заявила, что в новой тренерской группе ей гораздо спокойнее. Ей такой подход больше по душе.

— Но, если даже после ОФП у меня на льду что-то не получалось, никто не гнал, не кричал, не ругался. Говорили: давай тогда оставим, в следующий раз сделаем, а сейчас поработаем над другими вещами, которые тоже немаловажны. Например, если на утренней тренировке я чувствую, что не могу откатать программу, поедем делать макеты — ничего такого, без прыжков — кажется, халява какая-то. А на самом деле это очень помогает вырабатывать выносливость, — рассказала фигуристка.

Второе: Алёну очень задело, что Тутберидзе выложила в "Инстаграме" обличающий пост о её уходе к Плющенко. Косторная предпочитает говорить прямо.

— Я считаю, если человек ушёл, то на это были причины, никто просто так не уходит, от добра добра не ищут. А вот все эти посты в "Инстаграме" — это обидно, кидать ответки друг другу, отвечать в "Инстаграме"... Если хочешь выяснить отношения, прямо настолько неймётся, то лучше глаза в глаза встретиться и всё высказать. Но я не могу никого обсуждать, — заявила Косторная.

Третье: в списке нон грата, о котором говорила Тутберидзе, оказались... дети! Косторная заявила, что она не отказывалась делить лёд с кем-то из своих подруг по группе, а просто просила развести по времени тренировки взрослых спортсменов и совсем юных.

— Я считаю, что такие спортсменки, как я, Аня Щербакова и даже Камила Валиева, не могут кататься с детьми 2010 года рождения. Даже если и могут, им надо объяснить: девочки взрослые, они не будут делать поблажки. Если ты им помешаешь, то они на тебя прыгнут или наорут. Я, когда была маленькая, раньше каталась по бортам, мне говорили: помешаешь кому-нибудь — быстро прям уйдёшь, — откровенничала Алёна.

Косторная и Тутберидзе на чемпионате Европы в январе 2020 года. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Четвёртое: Косторной не нравились новые программы. По словам спортсменки, к её мнению в "Хрустальном" прислушивались далеко не всегда.

— Короткая не нравилась совсем, об этом я говорила — и говорила неоднократно. Мне отвечали: покатайся, после контрольных прокатов посмотрим. Но мне действительно не нравилось, я не чувствовала музыку. Не люблю такое катать. Ну, моё мнение учитывалось, но не всегда. Если я высказывала своё мнение, мне говорили "да" или "нет". И очень много было сказано "нет", — призналась чемпионка Европы.

В штабе Плющенко Косторной поставили новую короткую программу под композиции Билли Айлиш No Time To Die (Не время умирать) и You should see me in a crown (Вы должны увидеть меня в короне). Учитывая её исповедь на интервью, это очень похоже на послание бывшему тренерскому штабу.

Эти контрольные прокаты — словно шаг в новую реальность фигурного катания. Изменилось буквально всё: от организации соревнований до расклада сил. А вишенка на торте всеобщего безумия — вот эта фотография: Татьяна Тарасова и Этери Тутберидзе в обнимку и с улыбками на лицах.