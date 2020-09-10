"Ваши ожидания — ваши проблемы". Теперь Загитова кинула фанатов ещё и на деньги

Помните легендарную фразу капитана сборной России Андрея Аршавина после вылета с Евро-2012? "То, что мы не оправдали ваши ожидания, — это не наши проблемы. Это ваши проблемы", — сказал тогда экс-игрок "Зенита" и "Арсенала", за что получил шквал критики и завершил карьеру в сборной. Ту же самую фразу спустя восемь лет произносит олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, комментируя новость о том, что его соведущая по "Ледниковому периоду" Алина Загитова в последний момент снимается с контрольных прокатов сборной России.

Конечно, такое решение Загитовой не стало сюрпризом, мы об этом неоднократно писали, потому что это было очевидно по её медийной активности. Съёмки, реклама, шоу, университет — в таком плотном графике вообще не до спорта. Вот только фанаты Алины до последнего верили, что она вернётся. Даже когда стало известно, что она пропускает этапы Кубка России (основной отбор на все турниры в этом году), они продолжали доказывать, что вот сейчас она как покажет класс на контрольных прокатах, так сразу на все главные старты поедет. Федерация фигурного катания России вместе с самой Загитовой искусно поддерживали эту иллюзию: чиновники говорили, что олимпийская чемпионка обязательно выступит в "Мегаспорте", сама она активно говорила о совмещении учёбы и тренировок.

Но всё это оказалось ложью. Наглой, циничной и хорошо продуманной. То, что Алине даром не нужны прокаты, турниры и возобновление карьеры, было понятно давно, ведь такое решение не принимается за пару дней до события, нужно как минимум поддерживать форму и репетировать программы. Однако Алина сначала появляется на съёмках "Ледникового периода", а затем заявляет (не сама, конечно, а через пресс-релиз федерации) о снятии с контрольных прокатов и просит её понять.

Нет, Алина, ты уж прости, все мы тебя любим, но этого мы не понимаем. То, что происходит сейчас, это какой-то сюрреализм и натуральное издевательство над болельщиками. Если сейчас зайти на сайт Федерации фигурного катания, то там нас встретит баннер с рекламой контрольных прокатов с лицом Алины Загитовой. Аккурат над новостью о том, что олимпийская чемпионка их пропустит.

Что это, если не плевок в лицо болельщикам? Болельщикам, многие из которых покупали билеты на эти самые контрольные прокаты только для того, чтобы снова увидеть на льду олимпийскую чемпионку. То есть потратили несколько тысяч рублей, ожидая одного, а получили — ничего. Знала ли Загитова заранее, что не будет участвовать в контрольных прокатах? Знала. Знали ли об этом в федерации? Определённо. Хотя публично это, конечно, никогда сказано не будет, но все всё понимают. Или вы верите, что Алина доблестно готовилась показывать новые программы, как ВДРУГ совершенно неожиданно ей предложили стать ведущей "Ледникового периода", и она сразу же согласилась, забив на спортивную карьеру?

Конечно, всё было не так. Федерация фигурного катания ещё в марте этого года планировала провести шоу "Россия, вперёд" с участием той же Загитовой, что должно было быть преподнесено как её возвращение на лёд и, разумеется, собрать кучу болельщиков (и денег). Но пандемия эти планы сорвала, и теперь абсолютно рядовое событие, которое, по сути, можно называть открытой тренировкой, тоже превратилось в шоу с афишей, недешёвыми билетами и "неожиданными снятиями". Ведь кроме Загитовой с прокатов снялись чемпионы Европы Дмитрий Алиев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, многократные призёры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин, а также серебряный призёр ЧЕ-2020 Артур Даниелян. И все аккурат после закрытия продаж билетов. Тоже случайно вышло?

У фанатов Загитовой всегда есть оправдания: это не наша Алиночка виновата, а плохая федерация, злые чиновники заставляют её делать плохие вещи, а сама она чистый и светлый ребёнок, да и вообще никому ничего не должна. Спортивные достижения Загитовой под сомнение никто не ставит: она одна из величайший фигуристок в истории, которой удалось к 18 годам выиграть вообще все главные награды этого вида спорта, и мы этого никогда не забудем. Но пора перестать воспринимать её как наивного ребёнка!

Алина — взрослая спортсменка, которая набрала в фигурном катании невиданную силу. Ведь при "живых" Косторной, Трусовой и Щербаковой все всё равно хотят смотреть на неё. Но ведь чем больше сила — тем больше и ответственность, а Загитова категорически отказывается брать её на себя. Каждый второй заслуженный мастер спорта, великий фигурист или тренер почему-то может сказать пару слов о её спортивной судьбе, а сама она — нет. Вместо того, чтобы чётко и ясно обозначить свои перспективы и планы, она всё время бежит ото всех, прикрываясь лишь детскими фразами о том, что "мне нельзя говорить".