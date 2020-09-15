Житель Петербурга решил на самокате проскочить на красный и подлетел от удара о Mercedes — видео

Страшная авария с участием молодого человека на электросамокате произошла на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, в момент ДТП для пешеходов горел красный сигнал светофора.
Поток транспорта двигался по Загородному проспекту в сторону Московского проспекта, когда на пешеходный переход выскочил самокатчик. Молодой человек проскочил перед автобусом и "газелью" и подлетел в воздух от удара о серебристый Mercedes. После этого он рухнул на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Его состояние уточняется. У иномарки разбито лобовое стекло.
СК показал, как трое подростков гоняли на авто за минуты до страшного ДТП — видеоПострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.
Ранее трагедией закончилось решение 13-летнего подростка из Подмосковья покататься на "тойоте" отчима. Школьник разогнал автомобиль до скорости более 150 километров в час и влетел в отбойник. Виновник страшного ДТП находится в коме, двое его друзей — в сознании, но в тяжёлом состоянии.