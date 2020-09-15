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Житель Петербурга решил на самокате проскочить на красный и подлетел от удара о Mercedes — видео

Скорость машины была приличной. Водитель не ожидал, что пешеход совершит такой манёвр.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Страшная авария с участием молодого человека на электросамокате произошла на Загородном проспекте в Санкт-Петербурге. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, в момент ДТП для пешеходов горел красный сигнал светофора.

Поток транспорта двигался по Загородному проспекту в сторону Московского проспекта, когда на пешеходный переход выскочил самокатчик. Молодой человек проскочил перед автобусом и "газелью" и подлетел в воздух от удара о серебристый Mercedes. После этого он рухнул на асфальт. Пострадавший госпитализирован. Его состояние уточняется. У иномарки разбито лобовое стекло.

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Пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, один из них в коме.

Ранее трагедией закончилось решение 13-летнего подростка из Подмосковья покататься на "тойоте" отчима. Школьник разогнал автомобиль до скорости более 150 километров в час и влетел в отбойник. Виновник страшного ДТП находится в коме, двое его друзей — в сознании, но в тяжёлом состоянии.

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