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Макгрегор ответил на обвинения в домогательствах, но позже удалил твиты

Экс-чемпион написал, что старается оставаться сильным ради своих детей и близких.

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Конор Макгрегор. Фото © Instagram / thenotoriousmma

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал свой арест по обвинению в попытке сексуального насилия и хулиганстве. Спортсмен не сдержался и ответил на нападки одного из подписчиков в "Твиттере", а затем удалил свои посты.

Фото © Twitter / Conor McGregor

Фото © Twitter / Conor McGregor

 Я так не могу, я просто раздавлен. Вместо того чтобы спасти от самоубийства, ты травишь меня онлайн в ужасный период моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемер, — написал боец.

Конор Макгрегор сделал предложение матери своих детей

Он сделал его в канун дня рождения Ди Девлин.

Напомним, 32-летнего ирландца арестовали на Корсике по обвинению в попытке сексуального насилия и хулиганстве. По данным местных СМИ, экс-чемпион сильно напился и показал половой орган замужней женщине в одном из баров города Кальви 6 сентября. Позже бойца освободили.

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