Макгрегор ответил на обвинения в домогательствах, но позже удалил твиты

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор прокомментировал свой арест по обвинению в попытке сексуального насилия и хулиганстве. Спортсмен не сдержался и ответил на нападки одного из подписчиков в "Твиттере", а затем удалил свои посты.

Фото © Twitter / Conor McGregor

— Я так не могу, я просто раздавлен. Вместо того чтобы спасти от самоубийства, ты травишь меня онлайн в ужасный период моей жизни. Я стараюсь оставаться сильным ради своих детей и людей, которые любят меня и поддерживают. Спасибо за оскорбления, лицемер, — написал боец.