Семенович оправдалась за поцелуй с женатым Губерниевым

Экс-участница группы "Блестящие" Анна Семенович прокомментировала слухи о романе со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым в своём инстаграме. По словам певицы, они могли бы быть "очень красивой парой, но точно не в этой жизни", а чувственная сцена, которую застали папарацци, якобы оказалась лишь дружеским приветствием перед съёмками её нового клипа.

— Попросила давнего друга Губерниева приехать и сняться в клипе "Манибой". А вездесущие соседи тут как тут! Сфотографировали наш абсолютно дружеский поцелуй при встрече, да ещё и карточки в газету отправили, — написала Семенович.

Певица добавила, что её сердце действительно занято, но отнюдь не спортивным комментатором, а сам Губерниев, по её словам, уже много лет "безнадёжно влюблён и счастлив со своей супругой".

— Все могут быть спокойны: романа между нами нет. А вот экранная любовь в новом клипе есть, — заверила она.

Напомним, что на днях певицу Семенович сфотографировали за поцелуями с Губерниевым, и фанаты сразу сделали вывод, что пару связывают романтические отношения. Вскоре женатый телеведущий решил прервать молчание и рассказать, что же на самом деле стоит за попавшими в Сеть снимками. По его словам, это всего лишь "рабочий момент".

40-летняя Анна Семенович — российская певица, актриса и телеведущая, мастер спорта международного класса по фигурному катанию на коньках и в танцах на льду. В 21 год она завершила спортивную карьеру и стала вести спортивные программы на Третьем канале и 7ТВ, была ведущей программ "Утро" и "Ночь" на СТС. В 2003 году, когда Анна работала в программе "Адреналин пати", ей предложили взять интервью у группы "Блестящие". Семенович очень органично смотрелась рядом с девушками, а продюсерам как раз была нужна замена забеременевшей Ирине Лукьяновой. Анне предложили пройти кастинг, а через две недели позвонили и сказали, что нужно срочно ехать в студию на запись — через два дня группа уезжает на гастроли. Так Анна Семенович стала участницей группы "Блестящие".

