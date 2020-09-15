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Рита Ора поделилась откровенным видео, которое специально никому не показывала, дожидаясь конца лета

Певица решила порадовать фанатов напоследок, проводив жаркие дни не менее жарким роликом.

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Фото © Instagram / ritaora

Популярная 29-летняя певица Рита Ора не устаёт каждый раз доказывать, что талантливый человек талантлив во всём. Звезда не только создаёт хиты, поражая своим вокалом, но и имеет редкое умение выбрать идеальный ракурс. Именно об этом певица и решила напомнить подписчикам, выложив горячее видео, во время съёмок которого Рита забыла про всякий стыд.

Видео © Instagram / ritaora

Звезда предстала в тигровом купальнике, который не смог многого прикрыть. Ситуацию не улучшила и откровенная поза певицы, которая села, продемонстрировав себя с самого неприличного ракурса. Рита извивалась перед камерой, снимая себя на яхте для фанатов и убирая распущенные волосы, которые постоянно лезли в лицо. Поклонники оценили старания кумира, а особенно её подтянутую фигуру.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Ты такая идеальная — слов нет

glittrpower

Боже мой. Не понимаю, как можно быть такой прекрасной

rbboss0711

Не могу перестать думать о том виде, что открылся сзади...

theofficial_dannyfitness

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Подписчики особенно обрадовались новому видео, потому что каникулы у Риты уже закончились. Она вернулась из отпуска в Лондон и теперь посещает торжественные мероприятия и готовится к благотворительным выступлениям. Певица собирает средства для семей, пострадавших от коронавируса, и не просто так. Дело в том, что мама Риты Вера работает в системе здравоохранения, и поэтому певице пришлось познакомиться с проблемой ближе, чем многим звёздам.

Рита Ора поделилась важной новостью, но все смотрели на бикини, которое держалось на честном слове

Чтобы ещё сильнее отвлечь подписчиков, певица выбрала такой цвет купальника, который почти слился с её кожей.

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