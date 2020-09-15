Рита Ора поделилась откровенным видео, которое специально никому не показывала, дожидаясь конца лета

Популярная 29-летняя певица Рита Ора не устаёт каждый раз доказывать, что талантливый человек талантлив во всём. Звезда не только создаёт хиты, поражая своим вокалом, но и имеет редкое умение выбрать идеальный ракурс. Именно об этом певица и решила напомнить подписчикам, выложив горячее видео, во время съёмок которого Рита забыла про всякий стыд.
Видео © Instagram / ritaora
Звезда предстала в тигровом купальнике, который не смог многого прикрыть. Ситуацию не улучшила и откровенная поза певицы, которая села, продемонстрировав себя с самого неприличного ракурса. Рита извивалась перед камерой, снимая себя на яхте для фанатов и убирая распущенные волосы, которые постоянно лезли в лицо. Поклонники оценили старания кумира, а особенно её подтянутую фигуру.
Ты такая идеальная — слов нет
Боже мой. Не понимаю, как можно быть такой прекрасной
Не могу перестать думать о том виде, что открылся сзади...
Подписчики особенно обрадовались новому видео, потому что каникулы у Риты уже закончились. Она вернулась из отпуска в Лондон и теперь посещает торжественные мероприятия и готовится к благотворительным выступлениям. Певица собирает средства для семей, пострадавших от коронавируса, и не просто так. Дело в том, что мама Риты Вера работает в системе здравоохранения, и поэтому певице пришлось познакомиться с проблемой ближе, чем многим звёздам.
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