Рита Ора поделилась откровенным видео, которое специально никому не показывала, дожидаясь конца лета

Популярная 29-летняя певица Рита Ора не устаёт каждый раз доказывать, что талантливый человек талантлив во всём. Звезда не только создаёт хиты, поражая своим вокалом, но и имеет редкое умение выбрать идеальный ракурс. Именно об этом певица и решила напомнить подписчикам, выложив горячее видео, во время съёмок которого Рита забыла про всякий стыд.

Видео © Instagram / ritaora

Звезда предстала в тигровом купальнике, который не смог многого прикрыть. Ситуацию не улучшила и откровенная поза певицы, которая села, продемонстрировав себя с самого неприличного ракурса. Рита извивалась перед камерой, снимая себя на яхте для фанатов и убирая распущенные волосы, которые постоянно лезли в лицо. Поклонники оценили старания кумира, а особенно её подтянутую фигуру.

Фото © Instagram / ritaora

Ты такая идеальная — слов нет glittrpower

Боже мой. Не понимаю, как можно быть такой прекрасной rbboss0711

Не могу перестать думать о том виде, что открылся сзади... theofficial_dannyfitness

Фото © Instagram / ritaora