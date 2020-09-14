Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего бойфренда-россиянина

Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл подала в суд на своего бывшего ухажёра, бизнесмена Владислава Доронина. Об этом сообщает издание New York Post.
По данным источников газеты, иск был подан ещё в начале года. Через суд модель пытается забрать у бизнесмена свои вещи. Отмечается, что Кэмпбелл ранее уже просила Доронина "по-хорошему" вернуть то, что ей принадлежит, однако предприниматель навстречу не пошёл. Источник издания добавил, что на самом деле Наоми не испытывает злости к Доронину, а суд для них — это игра с возможностью доказать, кто сильнее.
Экс-жена Элтона Джона решила отсудить у него $3,8 млн за болтливостьПо её словам, музыкант рассказал общественности слишком много об их супружеской жизни.
Напомним, в начале сентября российский олигарх Владислав Доронин подал в суд на свою бывшую возлюбленную Наоми Кэмпбелл с требованием вернуть многомиллионные долги.
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