Наоми Кэмпбелл подала в суд на бывшего бойфренда-россиянина

По данным источников газеты, иск был подан ещё в начале года. Через суд модель пытается забрать у бизнесмена свои вещи. Отмечается, что Кэмпбелл ранее уже просила Доронина "по-хорошему" вернуть то, что ей принадлежит, однако предприниматель навстречу не пошёл. Источник издания добавил, что на самом деле Наоми не испытывает злости к Доронину, а суд для них — это игра с возможностью доказать, кто сильнее.