МакSим удалила все фото из Instagram, но папарацци удалось заснять, как резко изменилась её внешность

37-летнюю исполнительницу хитов "Знаешь ли ты" и "Научусь летать", которая долгое время не появлялась на публике, засняли, когда она встретила старшую дочку из школы, пишет Starhit. На кадрах видно, что МакSим поцеловала девочку и затем отправилась на машине по делам.

Видео © Telegram / НеМалахов

Даже несмотря на свободный белый костюм, можно заметить, что артистка заметно постройнела. Перед тем как МакSим приостановила концертную деятельность, она шокировала поклонников своим внешним видом и неадекватным поведением на выступлении в Казани. Девушка появилась опухшей и в заторможенном состоянии. Такие перемены заставили фанатов заподозрить любимицу в злоупотреблении алкоголем.

Фото © VK / Марина Максимова

Однако после менеджер артистки заявила, что МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем: в апреле 2019 года певица попала в серьёзную аварию, последствия которой всё ещё давали о себе знать. Всё это время артистка восстанавливалась, занималась спортом, много гуляла и наслаждалась "обычной человеческой жизнью". И поклонники уже рассчитывали на её возвращение.

Фото © Instagram / sergkuptsov, VK / Марина Максимова