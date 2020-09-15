Оказавшийся в инвалидном кресле Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал о самочувствии

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в "Папиных дочках", временно оказался в инвалидном кресле после падения с крыши. Артист рассказал о своём состоянии и признался, что восстановление проходит тяжелее, чем он мог представить.

Фото © Instagram / kazakovfly

— На моём теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, всё прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора — надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать. О произошедшем вспоминать не хочу, — сказал актёр "Стархиту".

Казаков рассказал, что коллеги по сериалам "Папины дочки" и "Кадетство" справлялись о его здоровье. Актёр Кирилл Емельянов навестил больного, Лиза Арзамасова и Борис Грачевский связались с ним одними из первых. Сейчас звезда "Папиных дочек" думает о возвращении в кино. Хотя состояние пока не позволяет ему заниматься любимым делом, Казаков заставляет себя двигаться, чтобы восстановление прошло быстрее.