Оказавшийся в инвалидном кресле Полежайкин из "Папиных дочек" рассказал о самочувствии

Актёр Михаил Казаков, известный по роли Ильи Полежайкина в "Папиных дочках", временно оказался в инвалидном кресле после падения с крыши. Артист рассказал о своём состоянии и признался, что восстановление проходит тяжелее, чем он мог представить.
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— На моём теле стало на 60 стежков больше. Операция состоялась несколько дней назад, всё прошло успешно. Мне в ноги вставили пластины, теперь вот восстанавливаюсь. У меня нет выбора — надо побыстрее выздоравливать, ведь у меня семья, двое детей. Боли очень сильные — врагу не пожелаешь, но терплю, что поделать. О произошедшем вспоминать не хочу, — сказал актёр "Стархиту".
Казаков рассказал, что коллеги по сериалам "Папины дочки" и "Кадетство" справлялись о его здоровье. Актёр Кирилл Емельянов навестил больного, Лиза Арзамасова и Борис Грачевский связались с ним одними из первых. Сейчас звезда "Папиных дочек" думает о возвращении в кино. Хотя состояние пока не позволяет ему заниматься любимым делом, Казаков заставляет себя двигаться, чтобы восстановление прошло быстрее.
Звезде "Папиных дочек" провели 6-часовую операцию на ногах, переломанных после падения с крышиВ начале июля актёр Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в "Папиных дочках", упал с высоты 12 метров, пытаясь сделать красивый кадр. И хоть артисту удалось выжить, ноги сильно пострадали. В одной из больниц Твери актёру недавно вставили железные пластины.
Ранее Лайф сообщал, что в столичную больницу в Коммунарке доставили актёра театра и кино Дмитрия Певцова. Врачи диагностировали у него воспаление лёгких. Затем артист сообщил, что выздоровел и выписался из медучреждения, а также поблагодарил врачей.