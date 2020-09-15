Стало известно, кто озвучит волка в новом "Ну, погоди!"

Студия "Союзмультфильм" собирается создать новые выпуски "Ну, погоди!". Озвучивать персонажей будут заново. Если раньше за волка говорил Анатолий Папанов, то теперь голосом мультипликационного персонажа станет комик и шоумен Гарик Харламов.

— В "Ну, погоди!" нет диалогов, однако есть отдельные, но очень запоминающиеся реплики, которые работают за счёт интонаций, — цитирует актёра РИА "Новости".

Харламов отметил, что оригинальный мультфильм сыграл большую роль в развитии российской комедии. Юмор в нём основан на физических гэгах и нелепых ситуациях, в которые попадают герои. Жанр этот актёр назвал сложным.

В свою очередь генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская заявила, что подбор актёров на озвучку "Ну, погоди!" стал одной из ключевых и очень ответственных задач.

— Нам стало очевидно, что Волку в перезапуске "Ну, погоди!" необходим яркий, харизматичный тембр. Кроме того, актёр должен обладать стопроцентной узнаваемостью как у детской, так и у взрослой аудитории, — сказала она.