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Скорая отвезла россиянку в другой город и высадила там с температурой 39

Местный комитет здравоохранения начал выяснять, почему медики так поступили.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв

Вызов кареты скорой помощи из-за температуры в 39 градусов закончился для жительницы Волгограда явно не так, как она ожидала. Через некоторое время женщина оказалась на улице в другом городе.

У жены заболела сестра, заболела сильно, антибиотики не помогли, температура держится 38–39 градусов. Участковая врач отказалась продлять больничный и выдала направление на госпитализацию. Не CoViD-19, но мазок не брали! Назвали и место — 2-я больница в городе Волжском. Мы уговорили сестру лечь в больницу, — рассказал местный активист Максим Гелунов в интервью порталу "Блокнот Волгоград".

Под Вологдой скорая застряла в грязи. Фельдшер прошёл пешком километр, чтобы помочь больному — видео

По словам местных жителей, это уже не первый такой случай.

Больной вызвали скорую помощь, та отвезла её в Волжский. Это город-спутник Волгограда. Но принимать новую пациентку там отказались — не было мест. В итоге медики скорой помощи высадили её на центральной площади Волжского. Оттуда женщине пришлось уже на такси добираться домой в Волгоград.

В региональном комитете здравоохранения уже начали проверку по этому факту.

А в Крыму ранее пациент ранил врача скорой помощи.

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