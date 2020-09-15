Скорая отвезла россиянку в другой город и высадила там с температурой 39

Вызов кареты скорой помощи из-за температуры в 39 градусов закончился для жительницы Волгограда явно не так, как она ожидала. Через некоторое время женщина оказалась на улице в другом городе.

— У жены заболела сестра, заболела сильно, антибиотики не помогли, температура держится 38–39 градусов. Участковая врач отказалась продлять больничный и выдала направление на госпитализацию. Не CoViD-19, но мазок не брали! Назвали и место — 2-я больница в городе Волжском. Мы уговорили сестру лечь в больницу, — рассказал местный активист Максим Гелунов в интервью порталу "Блокнот Волгоград".

Больной вызвали скорую помощь, та отвезла её в Волжский. Это город-спутник Волгограда. Но принимать новую пациентку там отказались — не было мест. В итоге медики скорой помощи высадили её на центральной площади Волжского. Оттуда женщине пришлось уже на такси добираться домой в Волгоград.

В региональном комитете здравоохранения уже начали проверку по этому факту.