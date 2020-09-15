"Даже температура не повысилась". Дегтярёв испытал на себе вакцину от коронавируса

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв испытал на себе действие российской вакцины от коронавируса нового типа. Он рассказал, что прививку перенёс нормально.

— Я был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Всё нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придёт, не бойтесь, — сказал руководитель региона.

Дегтярёв уточнил, что одна из партий вакцины от CoViD-19 в скором времени прибудет в Хабаровский край. Прежде всего прививки планируется на добровольной основе поставить медикам.