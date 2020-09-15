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"Даже температура не повысилась". Дегтярёв испытал на себе вакцину от коронавируса

Глава региона призвал не бояться этой прививки.

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв испытал на себе действие российской вакцины от коронавируса нового типа. Он рассказал, что прививку перенёс нормально.

Я был одним из добровольцев, кто испытал на себе вакцину. Иммунитет устойчивый, бояться не надо этой прививки. Всё нормально, даже температура не повысилась. Так что, когда она придёт, не бойтесь, — сказал руководитель региона.

Дегтярёв уточнил, что одна из партий вакцины от CoViD-19 в скором времени прибудет в Хабаровский край. Прежде всего прививки планируется на добровольной основе поставить медикам.

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В помощь он пригласил независимых аудиторов.

Ранее сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН сообщила, что в России вскоре начнутся испытания живой ослабленной вакцины от коронавируса.

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