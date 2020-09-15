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В России вскоре начнутся испытания живой вакцины от коронавируса

Препарат разрабатывают в институте Чумакова.

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Фото © Геодакян Артём / ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН заявила, что в России вскоре начнутся испытания живой ослабленной вакцины от коронавируса.

Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной, — сказала Попова.

Она добавила, что нужны разные вакцины, потому что реакция у разных групп населения на препараты будет отличаться.

В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса

Всего в мире на стадии клинических испытаний находится 36 препаратов от CoViD-19.

Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.

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