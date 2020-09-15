В России вскоре начнутся испытания живой вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН заявила, что в России вскоре начнутся испытания живой ослабленной вакцины от коронавируса.
— Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной, — сказала Попова.
Она добавила, что нужны разные вакцины, потому что реакция у разных групп населения на препараты будет отличаться.
В России разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавирусаВсего в мире на стадии клинических испытаний находится 36 препаратов от CoViD-19.
Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований, на которую уже набрали более 30 тысяч добровольцев. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.