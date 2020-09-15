В России вскоре начнутся испытания живой вакцины от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума РАН заявила, что в России вскоре начнутся испытания живой ослабленной вакцины от коронавируса.

— Сейчас институт Чумакова заканчивает и выходит на клинику с вакциной живой, с вакциной ослабленной, — сказала Попова.

Она добавила, что нужны разные вакцины, потому что реакция у разных групп населения на препараты будет отличаться.