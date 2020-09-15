Российские десантники прибыли в Белоруссию для участия в учениях

Бойцы подразделений 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России прибыли в Белоруссию для участия в учениях "Славянское братство — 2020". Об этом сообщило Минобороны республики.

В манёврах примут участие порядка 1500 военнослужащих, свыше 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники. Белорусскую сторону на учениях представят военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады сил специальных операций. Проходить "Славянское братство — 2020" будет на полигоне Брестский с 14 по 25 сентября. Особенностью манёвров станет выполнение учебно-боевых задач в ночных условиях, в том числе марши, десантирование, форсирование водных преград и стрельба.

— В ходе учений военнослужащие двух стран отработают вопросы совместных действий при выполнении задач по борьбе с терроризмом, организации и ведения специальных действий при выполнении контртеррористических задач, — уточнили в Минобороны Белоруссии.