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Трусы с героином. На Урале наркотики в тюрьму попытались передать в нижнем белье

Общая масса запрещённого вещества составила более полутора граммов.

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Фото © Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Сотрудники колонии строгого режима ИК-63 в Свердловской области получили информацию, что одному из осуждённых может прийти посылка с наркотиками. Вскоре предполагаемые злоумышленники передали вещи, точнее, нижнее бельё.

Из посылки осуждённого были изъяты трусы. Сотрудники заранее знали, что, возможно, в данной вещи находится наркотическое вещество, — сообщил изданию "360" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

В операции участвовали сотрудники оперативного отдела, работники Управления собственной безопасности, полицейские наркоконтроля Ивдельского района. При более тщательной проверке выяснилось, что запрещённые вещества могли быть растворены в резинке трусов. Изъятый предмет немедленно направили на экспертизу.

Обнаружили, что в резинке от трусов сильное наркотическое средство — героин 1,58 грамма, — добавил Александр Левченко.

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