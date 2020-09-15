Трусы с героином. На Урале наркотики в тюрьму попытались передать в нижнем белье

Сотрудники колонии строгого режима ИК-63 в Свердловской области получили информацию, что одному из осуждённых может прийти посылка с наркотиками. Вскоре предполагаемые злоумышленники передали вещи, точнее, нижнее бельё.

— Из посылки осуждённого были изъяты трусы. Сотрудники заранее знали, что, возможно, в данной вещи находится наркотическое вещество, — сообщил изданию "360" начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко.

В операции участвовали сотрудники оперативного отдела, работники Управления собственной безопасности, полицейские наркоконтроля Ивдельского района. При более тщательной проверке выяснилось, что запрещённые вещества могли быть растворены в резинке трусов. Изъятый предмет немедленно направили на экспертизу.

— Обнаружили, что в резинке от трусов сильное наркотическое средство — героин 1,58 грамма, — добавил Александр Левченко.