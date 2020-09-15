Кремль не понял решения Берлина дать анализы Навального Швеции и Франции, но не России

Москва не понимает, почему Германия отказывается предоставить России информацию о результатах медицинских анализов Алексея Навального, но передаёт данные Франции и Швеции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Чтобы продвинуться в выяснении причин состояния "берлинского пациента", России необходимо взаимодействие с Германией в получении биоматериалов, подчеркнул представитель Кремля. Но Берлин не содействует этому.

— Мы не понимаем, почему такая возможность не предоставляется российским специалистам. Мы по-прежнему заинтересованы в установлении причин произошедшего, — сказал Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с рейса Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.