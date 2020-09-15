Треть школьников жалуются на депрессию. Симулянты или жертвы системы образования

Возвращение в школу после трёх летних месяцев — это всегда стресс. А если перед каникулами было ещё три месяца дистанционного обучения в самоизоляции, психика ребёнка может не справиться и дать сбой. Как помочь школьнику адаптироваться в новых условиях?

83,8% школьников жалуются на проблемы с психическим состоянием на фоне дистанционного обучения и самоизоляции. К такому выводу пришли сотрудники Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава.

В опросе, который проводился в апреле-мае, приняло участие около 30 тысяч школьников из 79 регионов России. По данным исследования, депрессивные состояния отмечаются у 42,2% респондентов, астенические состояния, то есть быстрая утомляемость, — у 41,6%.

Лайф пообщался с одним из учеников школы в Челябинске. Виталий пошёл в 11-й класс, и, по его словам, действительно многие одноклассники сложно адаптируются к новым условиям. Весной, когда ученики были переведены на дистанционный режим обучения, за уроками приходилось проводить по десять часов, поскольку нужно было самостоятельно и освоить классную программу, и выполнить домашние задания.

— Общения практически не было. Да, мы общались в соцсетях, но по десять часов сидеть за учебниками — это сложно. Ни на перемене побегать, ни списать ни у кого, ни повеселиться с друзьями. А теперь привыкнуть к ранним подъёмам и вернуться к дисциплине стало ещё труднее, — говорит школьник.

Исследователи заявляют о необходимости массовой психологической поддержки детей и подростков. Ведь для 21,2% школьников условия самоизоляции стали невыносимыми, а 37% крайне негативно отнеслись к карантину и невозможности жить привычной жизнью.

Как спасти ребёнка от депрессии?

— Золотое правило "сначала наденьте маску на себя, а затем обеспечьте маской ребёнка" работает всегда. Чтобы у детей не развивались пограничные состояния, нужно, чтобы родители были в порядке. Если у одного из родителей или между родителями есть какие-то проблемы, нужно обязательно их решить, иначе мама или папа просто не заметят, что с их ребёнком что-то не так, — говорит гештальт-психотерапевт Анна Таипова.

Распорядок дня, недели и месяца также играет важную роль в развитии ребёнка и его психоэмоциональном состоянии. По словам эксперта, дети всегда берут пример со взрослых, поэтому ложиться вовремя спать, правильно питаться, заниматься спортом должны все члены семьи. Именно дисциплина может спасти от плохого настроения, чувства угнетённости и депрессии.

По данным исследования Минздрава, 68,3% школьников стали меньше гулять из-за самоизоляции, а 55,2% снизили свою физическую активность. Недостаток витаминов также может быть причиной негативного состояния. Поэтому, как отмечает диетолог Екатерина Захарова, родителям необходимо отвести ребёнка в больницу и сдать кровь, чтобы проверить уровень витаминов группы B, D и С. Возможно, что неправильное питание и низкая физическая нагрузка привели к снижению тонуса всего организма.

— Конечно, мы все устаём. У нас у всех есть заботы, проблемы и свои дела. Но важно так выстроить свой день, чтобы в нём хватало сил на ребёнка. Родителям должна быть интересна жизнь школьника: чем он увлечён, что его беспокоит, с кем он дружит. Желательно лично знать его друзей, приглашать их в гости, устраивать посиделки. Задача родителя — организовать все сферы жизни ребёнка, — добавляет Анна Таипова.

Своего ребёнка нужно видеть ясно: если вы замечаете, что учёба даётся школьнику тяжело, важно ли вам, чтобы он был отличником? Возможно, ваши ожидания и требования приведут к тому, что вы задавите ребёнка и действительно спровоцируете депрессию, убьёте самооценку и разовьёте чувство вины. Может, нужно выделить 3–4 предмета, которые интересны школьнику и даются ему проще. Проявлять насилие опасно, лучше быть партнёром, которому ребёнок может доверять.

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Если ребёнок отказывается от еды, не высыпается, пребывает в плохом настроении, нервничает, хотя и в семье всё хорошо, и питание, и режим в норме, обратитесь к специалисту. Можно не бояться, что вас поставят на учёт или на вас как-то косо будут смотреть. Психологи сохраняют тайну клиентов и ни в какие контролирующие органы не сообщают о ваших проблемах.

Чтобы ребёнок не чувствовал себя брошенным и не считал, что он такой ужасный, раз его к врачу ведут, постарайтесь доверительно поговорить со школьником. Объясните, что вы хотите ему помочь и вы тоже обратитесь к специалисту для выстраивания отношений в семье.

— Нет ничего стыдного в том, что вы что-то не знаете. Никто не рождается со знанием "как быть идеальным родителем" или "как воспитывать ребёнка, чтобы он всегда был доволен и счастлив". Поэтому не стоит поддаваться панике или бояться обращаться за помощью, — говорит психолог Юлия Гальцева.