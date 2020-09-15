Путин: Мы эффективно противостоим распространению коронавируса

Россия эффективно противостоит пандемии коронавирусной инфекции, лидируя в мире по ряду показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии двух новых медицинских центров, построенных силами Минобороны РФ в Псковской области.
— Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Россия находится на сороковом месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на сотом месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, — отметил в ходе онлайн-конференции президент, обращаясь к участникам строительства новых медцентров.
В России вскоре начнутся испытания живой вакцины от коронавирусаПрепарат разрабатывают в институте Чумакова.
Путин добавил, что Россия лидирует по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан. Это позволяет выявлять болезнь на раннем этапе, проводить лечение.
Напомним, в гражданский оборот уже вышла первая партия российской вакцины от CoViD-19 "Спутник V". Её разработал Центр имени Гамалеи. Сейчас в РФ проходит третья фаза её клинических исследований. Вторую вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре.