Путин: Мы эффективно противостоим распространению коронавируса

Россия эффективно противостоит пандемии коронавирусной инфекции, лидируя в мире по ряду показателей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии двух новых медицинских центров, построенных силами Минобороны РФ в Псковской области.

— Мы эффективно противостоим распространению коронавирусной инфекции. Россия находится на сороковом месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на сотом месте по показателям смертности от этой опасной инфекции, — отметил в ходе онлайн-конференции президент, обращаясь к участникам строительства новых медцентров.

Путин добавил, что Россия лидирует по такой позиции, как количество проведённых тестов на 100 тысяч граждан. Это позволяет выявлять болезнь на раннем этапе, проводить лечение.