Путин поинтересовался здоровьем главы Тувы, который во второй раз попал в больницу с CoViD-19

В ходе доклада о строительстве силами Минобороны РФ новой медицинской клиники в Республике Тыва президент России поинтересовался здоровьем главы региона Шолбана Кара-оолы. Тот в конце августа повторно попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. Российского лидера заверили, что глава республики уже идёт на поправку.

— Практически выздоравливает. Через неделю ждём на работу. Он постоянно на связи, — сообщил президенту врио руководителя республики Александр Брокерт.

В ответ на это глава государства просил передать "самые лучшие пожелания" Шолбану Кара-оолу.