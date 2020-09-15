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Путин поинтересовался здоровьем главы Тувы, который во второй раз попал в больницу с CoViD-19

Президент просил передать руководителю республики самые лучшие пожелания.

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Президент России Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

В ходе доклада о строительстве силами Минобороны РФ новой медицинской клиники в Республике Тыва президент России поинтересовался здоровьем главы региона Шолбана Кара-оолы. Тот в конце августа повторно попал в больницу с симптомами коронавирусной инфекции. Российского лидера заверили, что глава республики уже идёт на поправку.

Практически выздоравливает. Через неделю ждём на работу. Он постоянно на связи, — сообщил президенту врио руководителя республики Александр Брокерт.

В ответ на это глава государства просил передать "самые лучшие пожелания" Шолбану Кара-оолу.

Глава Тувы, заявлявший о повторном заражении коронавирусом, рассказал о своём состоянии

Медики пока не спешат с окончательным диагнозом.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин заявил об успешном противостоянии коронавирусной инфекции в стране и привёл в качестве доказательств статистические данные.

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